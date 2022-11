Juez concede detención domiciliaria a exdirectivo de Santa Fe

Luego de 4 días de audiencias concentradas, la juez Cuarta con función de garantías decidió otorgarle prisión domiciliaria al ex directivo del Club Deportivo Santa Fe, Jaime Tello, como presunto autor de los delitos de contrabando, lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.



Para la funcionaria, Tello no representa un peligro para la sociedad, a pesar de que la Fiscalía había argumentado que el ex directivo era el presunto jefe de una red de lavado de activos y contrabando en el país, que ingresaba mercancía a través de empresas fachada, generando movimientos de hasta $130.000 millones.



“El peligro a la no comparecencia deben de ser afianzados, basados en el principio de la gradualidad. Y deben ser afianzados con medidas no privativas de la libertad. Para que verifiquen el cumplimiento de esa medida de aseguramiento no privativa de la libertad en el lugar de residencia, y se considera que, para afianzar ese fin constitucional, se considera que debe afianzarse con la prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que se fije. Es decir, su ámbito territorial no va a ser más que su lugar de residencia que se ha indicado acá”, afirmó la funcionaria.



Por su parte, la Fiscalía se mostró en desacuerdo con dicha decisión con el argumento de que posee suficientes elementos de prueba, consistentes en interceptaciones telefónicas, documentos y testimonios, que comprueban la responsabilidad de Tello Rendón en los hechos.



Finalmente, cabe recordar que el modus operandi de esta estructura criminal consistía en importar mercancía ilegal desde China, la cual era legalizada de manera irregular en Estados Unidos con el fin de ingresarlo a Colombia a través de aparentes medios legales.