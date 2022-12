Ante un juez de Bogotá fue presentada Básima Patricia Elías, prima del senador Bernardo Elías, quien está relacionada con la historia del pago de sobornos de Odebrecht como intermediaria de los dineros que recibió su primo para favorecer a la firma brasileña con contratos en Colombia.

Publicidad

Juez de garantías dejó en libertad a prima de ‘Ñoño’ Elías → https://t.co/0tJAnOcKFS pic.twitter.com/H3qAS5G9z0 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 3, 2017

En la audiencia que se desarrolló a puerta cerrada, se legalizó la captura e imputación de cargos por el delito de lavado de activos, los cuales no aceptó.

Según ha trascendido la Fiscalía, señala a Básima de una compra irregular de bienes en Sahagún, Córdoba, e incluso la venta de una tierra de más de 166 hectáreas al exsenador Otto Bula, preso por este proceso y principal testigo en su contra.

Publicidad

Le puede interesar: Captura de Básima Elías hace tambalear la ‘ñoñomanía’: veedor ciudadano



"La señora juez no profirió ninguna medida en contra de la señora Básima Patricia Elías Nader, eso significa que no tiene ninguna restricción ni privativa ni no privativa de la libertad", dijo Iván Cancino, abogado de Basima Elías, a la salida de la audiencia este jueves.

Publicidad

"Lo que sí quiero decir es que estamos revisando con lupa la declaración de Otto Bula porque en caso de encontrar alguna mentira reiteró nos opondremos fervorosamente a su principio de oportunidad", agregó.