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Blu Radio  / Judicial  / Juez ordena a Cabal retractarse y pedir disculpas por declaraciones sobre Unión Patriótica

Juez ordena a Cabal retractarse y pedir disculpas por declaraciones sobre Unión Patriótica

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, tiene cinco días hábiles para retractarse públicamente de declaraciones que entregó al medio de comunicación 'La Silla Vacía' contra la Unión Patriótica en 2025. Además, tendrá que ofrecer excusas públicas.

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