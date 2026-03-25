Juez ordena a Cabal retractarse y pedir disculpas por declaraciones sobre Unión Patriótica

Un juez de Bogotá falló a favor de la Defensoría del Pueblo en una acción de tutela contra la senadora María Fernanda Cabal y le ordenó rectificar y pedir disculpas públicas por declaraciones hechas el 29 de octubre de 2025 en una entrevista con ‘La Silla Vacía’.

Durante la entrevista, la senadora hizo afirmaciones como “La Unión Patriótica fue el brazo político de las FARC. Al ser el brazo político estaba avalando los crímenes de las FARC, los secuestros y las desapariciones y el reclutamiento. (...) Ese es el problema y por eso criamos jóvenes con la distorsión de hoy a la Unión Patriótica, los primeros asesinos de la Unión Patriótica fueron las mismas FARC y el ELN. ¿Cuándo van a tener ustedes claro que el Partido Comunista usa como método la depuración? Ellos se asesinan entre ellos. (...) Jamás repita que es que el Estado colombiano fue el exterminador de la UP, porque no es cierto. A la UP los exterminaron las FARC, las FARC empezaron a matar a su propia gente y el ELN. El ELN ha sido de los peores asesinos de la Unión Patriótica”.

El fallo establece que esas expresiones “no corresponden a simples opiniones o impresiones subjetivas, sino que constituyen imputaciones de hechos, social y jurídicamente reprochables, dotadas de capacidad objetiva para menoscabar la reputación del extremo accionante, de manera que, su valoración no depende de la subjetividad de las partes, sino de un análisis objetivo y contextual sobre la carga deshonrosa que conllevan”.

El juzgado también señaló que la falta de sustento probatorio en sus afirmaciones y la presentación indistinta entre hechos y opiniones contribuyeron a la desinformación, carecen de veracidad y reproducen estigmatización contra quienes han sido reconocidos como víctimas del exterminio de la Unión Patriótica.



“Las apreciaciones personales de la senadora entrevistada, y su defensa consistente en presentar su manifestación verbal como un legítimo ejercicio de la libertad de expresión, no justifica el contenido que se transmitió en la entrevista de 29 de octubre de 2025 y que permanece en la página web de La Silla Vacía”.

La tutela fue interpuesta por la Defensoría del Pueblo en representación de la organización de derechos humanos Reiniciar, al considerar que las declaraciones desconocen la verdad judicial establecida por instancias nacionales e internacionales sobre el exterminio de la Unión Patriótica y vulneran derechos fundamentales como la verdad, la memoria, la justicia y la reparación.

En su defensa, la senadora argumentó que sus palabras hacían parte del debate político y correspondían a opiniones. Sin embargo, el juez concluyó que, en su condición de funcionaria pública, sus manifestaciones deben cumplir estándares más estrictos de veracidad, responsabilidad y respeto por los derechos de las víctimas, especialmente en temas de alto impacto histórico.

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“Se advierte que la emisora del contenido es la señora MARÍA FERNANDA CABAL MOLINA, persona particular plenamente identificable, quien intervino desde su posición de senadora, entonces aspirante a la presidencia de la república, rol que le otorga alta incidencia dentro de la comunidad a nivel nacional. En tal sentido, sus manifestaciones se proyectaron por intermedio de un canal de comunicación masivo en el marco de las próximas elecciones presidenciales”.

La decisión ordena que, en un plazo máximo de cinco días, la senadora Cabal emita un comunicado en el que reconozca el error, rectifique la información y ofrezca disculpas públicas, utilizando los mismos canales y con el mismo alcance con los que difundió sus declaraciones.