Juez ordena dar salvoconducto por 5 días a la periodista cubana y su esposo, varados en El Dorado

Yailén Insúa y Boris Luis Llamo Salgado, la pareja de cubanos que ruega asilo en Colombia después de huir de su país ante la amenaza de ella de terminar encarcelada o asesinada por el régimen, podrán permanecer en Colombia durante cinco días, con salvoconducto, gracias a una medida cautelar ordenada por el Juzgado 6º Penal del Cirtuito para Adolescentes con funciones de Conocimiento, que además determinó la obligación de Migración Colombia para estudiar la tutela interpuesta por la pareja.

Insúa, que trabajó como presentadora en la estatal Televisión Cubana, llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá el pasado 5 de febrero tras salir intempestivamente de la isla debido a, según su declaración, intentos de censura por parte del gobierno.

"Publicaba cosas que estaban censuradas y esto me generó muchos problemas con el sistema político cubano", sostuvo.

La comunicadora y su pareja se han visto forzados a vivir en el piso de la terminal aérea y su caso llamó la atención de los medios de comunicación colombianos.

La periodista contó que su idea inicial era hacer escala en la capital colombiana para luego viajar a Nicaragua, donde no necesita visa de entrada, pero la aerolínea le impidió subirse al avión.

Me dicen "que no puedo abordar porque Nicaragua no autoriza mi entrada a su país", señaló. "Le pedí asilo al gobierno porque no voy a regresar a Cuba, ni aunque me amarren (...) porque mi vida peligra", sostuvo.

En su decisión, el Juzgado 6º Penmal con funciones de Conocimiento dijo que “a partir del análisis de la medida deprecada y considerando la situación fáctica planteada, el despacho advierte una situación que amerita conceder medida cautelar”.

