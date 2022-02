"Pido asilo político en Colombia porque en mi país me van a desaparecer": periodista cubana

Yailen Insua huyó de su país porque tenía un pensamiento diferente al Gobierno de Cuba y eso la condenó a ser perseguida.

Desde hace cinco días la periodista cubana, exdirectora del sistema informativo de Cuba, está viviendo un "infierno" solo por tener pensamientos diferentes al Gobierno de ese país.

Publicidad

Este 9 de febrero que se celebra el día del periodista, Yailen pasó su fecha tendida en el piso, con frío y sin nada para comer, porque el dinero que tenía ya se le acabó.

La única persona que la felicitó por su labor fue su esposo, quien sufre de diabetes y no ha probado ningún bocado que vaya acorde a su dieta.

Publicidad

Un calvario que enfrenta con toda valentía, pues el 4 de febrero tomó el primer vuelo que encontró con destino a Nicaragua y cuando paró en la escala de Bogotá no le permitieron seguir el trayecto.

Publicidad

Desde entonces prácticamente vive en el Aeropuerto el Dorado, duerme en el suelo, aguanta hambre y ni siquiera ha tenido oportunidad para bañarse.

El único regalo que pide para su día es que el gobierno colombiano le dé asilo político porque su vida corre peligro en Cuba.

Publicidad

"Aunque soy una periodista reconocida, estoy tirada aquí pidiendo asilo a Colombia, porque por mi pensamiento he sido perseguida y estoy casi que condenada a muerte por pensar diferente. Incluso soy perseguida por mi trabajo y que me regresen a Cuba solo significa prisión, muerte o desaparición. Estoy con mi esposo que tiene una enfermedad crónica y la está pasando muy mal", dijo Yailen Insua, periodista cubana.

Pensar diferente al sistema, según ella, "la condenó a que las autoridades le respiraran en la nuca, a que recibiera todos los días miles de amenazas y sufriera de insomio porque en cualquier momento podía ir presa".

Publicidad

"Yo iba para Nicaragua, pero ya no quiero ir para allá sino quiero quedarme en Colombia, porque ese país tiene el mismo sistema que Cuba. Yo recuerdo un día que puse un videoclip en el noticiero donde salían unas imágenes de la cantante Celia Cruz y me llevaron detenida para una estación sin ninguna explicación, allí la pasé muy mal. Por eso pido que me den asilo", añadió la periodista.

Dice que no ha podido ir a un hotel porque no cuenta con presupuesto y por eso se arriesga a dormir en el Dorado. Pide a Colombia una ayuda, pues no sabe cuánto más vaya a resistir sin probar ninguna comida.

Publicidad

Siga y escuche el podcast de El Consultorio: