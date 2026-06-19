Juez revocó hábeas corpus y ordenó mantener detenido a neerlandés que había quedado en libertad

El Juzgado 43 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó la decisión que había concedido un hábeas corpus al ciudadano neerlandés Jozef Marcus Hendrika Van Der Voort y ordenó que permanezca privado de la libertad mientras continúa el proceso de extradición solicitado por el Reino de los Países Bajos por delitos relacionados con narcotráfico.

La determinación dejó sin efectos el fallo de primera instancia que había dispuesto su libertad, al concluir que no se configuraban las condiciones para conceder el amparo constitucional.

Al resolver el recurso de apelación, el despacho judicial verificó las circunstancias de la captura y del trámite de extradición, y concluyó que no existía una privación ilegal de la libertad ni una prolongación indebida de esta. En consecuencia, declaró improcedente la acción de hábeas corpus y dispuso que el ciudadano extranjero continúe recluido en un establecimiento carcelario mientras avanza el procedimiento correspondiente.

La decisión se produce luego de que el Juzgado 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá concediera la libertad del requerido mediante un recurso de hábeas corpus. Esa determinación generó una reacción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que promovió una acción de tutela al considerar que la liberación habría sido otorgada de manera irregular.



Según los antecedentes del caso, el ciudadano neerlandés fue capturado en Colombia en cumplimiento de una circular roja de Interpol emitida a solicitud del Gobierno de los Países Bajos. Previamente, la Sala Penal de la Corte Suprema había emitido concepto favorable para su extradición, dentro del trámite previsto por la legislación colombiana.