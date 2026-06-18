Corte Suprema deja detenida a senadora Martha Peralta tras indagatoria por caso UNGRD

La magistrada Cristina Lombana determinó dejar detenida provisionalmente a la senadora Martha Peralta Epieyú para garantizar su comparecencia en la indagatoria por el escándalo de la UNGRD. La medida se adoptó este jueves en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con el fin de reanudar la diligencia el viernes a las ocho de la mañana mientras se tramita su traslado a las instalaciones de la Dijín.

La Sala de Instrucción investiga a la congresista del Pacto Histórico por su presunto rol en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Tras aplazarse la citación en dos oportunidades, la magistrada Lombana ordenó la retención nocturna de la parlamentaria debido al riesgo de comparecencia detectado durante el proceso, el cual busca recaudar información y establecer eventuales responsabilidades penales bajo el principio de presunción de inocencia.

Senadora Martha Peralta. Foto: Senado.

Qué dijo la senadora Martha Peralta sobre la investigación en su contra

Antes de conocerse la decisión de mantenerla bajo custodia, la presidenta del partido Mais calificó las actuaciones judiciales como una motivación política y manifestó que el proceso hace parte de una “persecución política” en su contra. No obstante, la congresista aseguró que acudió a la sede judicial con la disposición de colaborar con los magistrados para el esclarecimiento de los hechos.

“Hoy asisto a rendir indagatoria dentro de un proceso en curso. Es una diligencia normal dentro de las etapas que adelanta la Corte para recaudar información y esclarecer los hechos. Como siempre, estoy dispuesta a colaborar con la justicia y a aportar toda la información que sea necesaria para aclarar cualquier duda o malentendido que pueda existir”, afirmó Peralta.