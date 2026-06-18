Senadora Martha Peralta asiste a indagatoria y calificó investigación por UNGRD como persecución

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, asiste este jueves ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria dentro de la investigación que se adelanta en su contra por su presunto rol en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ,UNGRD.

La magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, encargada del caso, citó a la congresista a diligencia de indagatoria para recaudar información sobre los hechos objeto de investigación e intentar establecer una eventual responsabilidad penal de los involucrados. La diligencia había sido aplazada en dos oportunidades.

La senadora Peralta asistió a la sede de la Sala de Instrucción, ubicada en el norte de Bogotá, donde insistió en que las actuaciones judiciales en su contra obedecen a una motivación política. Antes de ingresar al edificio manifestó que el proceso hace parte de una “persecución política” en su contra.

La senadora también aseguró que acudió con disposición de colaborar con la justicia y aportar los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.



“Hoy asisto a rendir indagatoria dentro de un proceso en curso. Es una diligencia normal dentro de las etapas que adelanta la Corte para recaudar información y esclarecer los hechos. Como siempre, estoy dispuesta a colaborar con la justicia y a aportar toda la información que sea necesaria para aclarar cualquier duda o malentendido que pueda existir”, afirmó la congresista al referirse a la diligencia judicial que enfrenta en el marco del proceso relacionado con el caso UNGRD.

