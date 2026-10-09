Kevin Naranjo pagaría 17 años de cárcel por homicidio de estudiante de la Uniminuto Fredy Guzmán

Kevin Leonardo Naranjo Lemus podría pagar más de 17 años de prisión por su participación en el homicidio de Fredy Santiago Guzmán, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, asesinado el pasado 15 de abril durante un hurto en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, en Bogotá. El procesado aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en calidad de cómplice y hurto calificado en grado de tentativa, en el marco de un preacuerdo con la Fiscalía que contempla una pena de 210 meses de prisión.

Los hechos ocurrieron hacia las 9:42 de la noche, cuando Guzmán, de 19 años, esperaba dentro del vagón 2 de la estación la ruta que habitualmente utilizaba para regresar a su residencia. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, tres hombres lo abordaron y, actuando de común acuerdo y con división de funciones, lo rodearon, lo sometieron y le quitaron el celular y otras pertenencias.

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Durante la audiencia, el fiscal describió las condiciones en las que se produjo el ataque y señaló que la víctima estaba sola, desarmada y en inferioridad numérica frente a sus agresores.

“En desarrollo de ese propósito y aprovechando la manifiesta situación de indefensión e inferioridad en que se hallaba la víctima persona sola desarmada, sorprendida y superada numéricamente por sus agresores dentro de un vagón del sistema de transporte público. Uno de los sujetos le propinó una herida con arma cortopunzante”, expuso el representante del ente acusador al explicar cómo se desarrolló el asalto que terminó con la muerte del estudiante universitario.



Por estos hechos, Naranjo aceptó los cargos de homicidio en calidad de cómplice y hurto calificado en grado de tentativa, luego de ser informado de las consecuencias de la negociación judicial. El preacuerdo establece una pena de 200 meses de prisión por el homicidio, a la que se suman 10 meses por el delito de hurto calificado en grado de tentativa.

Murió estudiante de la UniMinuto en estación de TransMilenio X: @UNIMINUTOBOGOTA y @TransMilenio

“Por homicidio quedando la pena imponer en 200 meses de prisión. Ahora bien, atendiendo por el delito de hurto calificado en grado de tentativa, se le aplica a esta pena de 200 meses de prisión una fracción de 10 meses por el delito de hurto calificado grado atentado, teniéndose como pena definitiva preacordada entre la defensa y el señor Kevin, de 210 meses de prisión, esto estando dentro de los límites punitivos, permitidos para realizar este tipo de preacuerdos”, explicó el fiscal durante la diligencia. La pena pactada deberá ser avalada la próxima semana por una Juez.

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Durante la audiencia, Naranjo también se dirigió a la familia de Guzmán y ofreció disculpas, particularmente a la madre del joven.

“Si está escuchando a la mamá, pues, más que todo es a ella ofrecerle perdón, porque, pues, una situación que, obviamente, pues, no era la idea que pasara, no era la idea que llegara a esos extremos, pero, pues, a veces pasan cosas que uno, sí, no controla. De mi parte, pues, créame que ha sido también complicado porque, pues, es una situación que no estaba planeada, o sea, no era una situación que uno dijera, vamos a realizar, pero, de antemano, sí ofrecerles perdón. Y, pues, qué pena también por todo eso.⁠⁠‍”afirmó el procesado.

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Por este caso también fue capturado Harold Figueroa Ballén, señalado de participar en el hurto. Las investigaciones identificaron a tres presuntos responsables del ataque, aunque la información conocida da cuenta de la captura de solo dos personas.