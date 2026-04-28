La Andi le pidió a la Corte Constitucional tumbar la emergencia económica del Gobierno Petro

Blu Radio conoció en primicia una carta que llegó al despacho del magistrado Miguel Efraín Polo, por parte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en donde le piden a la Corte Constitucional declarar inexequible la declaratoria de emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro tras la ola invernal que azotó a 8 departamentos, siendo Córdoba uno de los más afectados.

Según la Andi, el decreto no satisface el llamado “presupuesto fáctico”, es decir, no existirían hechos suficientemente graves que justifiquen la declaratoria de emergencia. Además, sostiene que tampoco supera el juicio valorativo exigido por la Constitución, ya que el Gobierno habría contado con mecanismos ordinarios para enfrentar la situación sin recurrir a poderes excepcionales.

En su intervención, el gremio advierte que el uso de los estados de excepción, como el contemplado en el decreto, no puede convertirse en una herramienta que erosione el equilibrio institucional ni sustituya el trámite legislativo ordinario.

“El decreto no demuestra la insuficiencia objetiva de los mecanismos ordinarios del ordenamiento jurídico, limitándose a afirmar su inadecuación y a instrumentalizar la escasez presupuestal y la gravedad de los hechos como justificación del estado de excepción”, señaló la Andi.



Esta emergencia económica está en el centro del debate de la Sala Plena del alto tribunal, que deberá tomar decisiones frente a sus decretos reglamentarios, como por ejemplo, el impuesto al patrimonio. La Corte evalúa una eventual suspensión provisional de los efectos hasta que exista un pronunciamiento de fondo.