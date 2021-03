La declaración de gerente de banco del que Sanmiguel habría retirado plata para campaña Santos

BLU Radio conoció la declaración de Ángela Martínez, la gerente del banco del que, según el empresario Andrés Sanmiguel, retiró cerca de 3.800 millones de pesos que le había consignado Consol por un contrato simulado para la Ruta del Sol 2, específicamente, para el tramo Ocaña Gamarra, otrosí número 3.

Según la versión de Sanmiguel en la Fiscalía, él llamó directamente a la gerente del banco a decirle que necesitaba retirar urgente esos dineros para un tema político. Sin embargo, ella dice que no recuerda que eso haya sido así.

Esta fue una de las declaraciones que uso la defensa del expresidente Juan Manuel Santos para pedir que sea archivada la investigación que le llevan en el CNE.

La declaración de Ángela Martínez, rendida el pasado mes de noviembre del 2020 ante el CNE, buscaba aclarar su papel en el retiro de dinero que se dio en el año 2014, supuestamente, para la campaña del expresidente Santos.

Esto teniendo en cuenta que Sanmiguel, aseguró en la Fiscalía, que la había llamado para indicarle que requería retirar un dinero para un tema político. Sin embargo, Ángela Martínez, dice que no recuerda haber sido informada sobre esa transacción, tampoco recuerda que se haya realizado esa llamada y tampoco le consta que el dinero se haya retirado.

Esta es la declaración:

PREGUNTADO: En declaración juramentada realizada ante la Fiscalía General de la Nación el señor ANDRÉS SANMIGUEL CASTAÑO manifestó que la llamó a usted para decirle que le habían consignado una plata para un tema urgente político y que necesitaba que lo ayudara a sacar esa plata urgente. Manifieste al despacho si el señor ANDRÉS SANMIGUEL CASTAÑO le dio más detalles acerca del origen del dinero y el destino de los mismos los cuales ascendían a tres mil ochocientos millones de pesos. CONTESTÓ: no recuerdo, como le explico tengo a cargo más de 4 mil empresas, no recuerdo que me haya llamado para eso no tengo conocimiento de ello PREGUNTADO: Manifieste al despacho si es común que un cliente llame al gerente del banco a solicitar el retiro urgente de ese monto CONTESTÓ: si, es muy normal en nuestro rol los clientes nos llaman para pedirnos apoyo para el retiro de montos, a veces no siquiera son montos altos pero si es normal que los clientes se contacten con nosotros PREGUNTADO: hay alguna razón por la cual el señor ANDRÉS SANMIGUEL CASTAÑO, en el evento de haber retirado en efectivo ese monto de tres mil ochocientos millones de pesos no realizó el retiro a través de una caja como cualquier ciudadano común y se haya hecho con la ayuda de la gerencia del banco según lo afirmado por el señor SANMIGUEL en su declaración ante la Fiscalía CONTESTÓ: No, no señor realmente nosotros tenemos sucursales especializadas en hacer retiros de montos altos por seguridad de clientes, se dirigen a nuestros centros de pago, nosotros lo que hacemos es direccionarlos a esos centros de pago, que son las oficinas que manejan cierto volumen de efectivo para hacer retiros. Nuestro rol es informarles que tenemos oficinas que prestan ese servicio. No todas las oficinas están en la capacidad de hacer retiros, lo hacen los centros de pagos. PREGUNTADO: ¿Recuerda usted si en el 2014 el señor ANDRÉS SANMIGUEL CASTAÑO hizo un retiro por ese monto de sus cuentas? CONTESTÓ: No señor PREGUNTADO: Es normal que un retiro pueda realizarse solo en un día o se requiere de varios días para hacerse un retiro de ese monto CONTESTÓ: si, nosotros al ser una entidad financiera todos los días hay cierto volumen de transacciones y los clientes, nosotros no tenemos en nuestros procesos una forma de impedir un retiro o sea el cliente puede retirar sea persona natural o jurídica lo que necesite en efectivo.

Según el documento en el que la defensa del expresidente Santos pide el archivo de la investigación al CNE, esta declaración “desmiente con claridad y contundencia el hecho de haber sido enterada del supuesto destino del dinero retirado por Sanmiguel”.

“Al sol de hoy nunca probaron nada, ni el retiro de “3.850 millones de pesos”, cifra que no concuerda con las transacciones certificadas en este expediente por BanColombia (extractos de las cuentas corriente 033 y de ahorros 0033), ni que le hubiesen comunicado el destino del dinero a la Gerente, ni la entrega de ese dinero a alguien de la campaña, ni menos a una cuenta de la campaña presidencial, ni la destinación de esos recursos en un solo rubro de la campaña”, dice el documento.

En diálogo con Blu Radio, Alfonso Portela, abogado del expresidente Santos, explicó por qué es tan contundente esa declaración de la gerente del banco para desmentir lo dicho por Sanmiguel y por qué les sirve como argumento ante el CNE para pedir el archivo de la investigación.

“El señor Sanmiguel había afirmado en su declaración ante la fiscalía que la gerente del banco de la época en el que se retiraron esos dineros conocía todo el procedimiento, que se enteró que tenía destino de campaña, los montos y cuando la gerente declara ni siquiera se acuerda del señor Sanmiguel, mucho menos de las transacciones y peor, el destino de ese dinero. No dio cuenta del valor, ni de la forma como se retiró y simplemente dice que todo estuvo dentro del funcionamiento normal del banco y que nunca observó algo extraño. Entonces ahí hay asuntos que son inconsistentes en la medida de que la misma gerente de la época no da cuenta de nada de lo que aseguró Sanmiguel”, dijo Portela.

Además, añade el abogado que está probado que esos dineros que ingresaron a Gistic Soluciones Integrales “provenían de transacciones civiles y comerciales entre empresas particulares, que nada tienen ni tuvieron que ver con la campaña”.

Blu Radio consultó con la defensa de Sanmiguel, el abogado Iván Cancino, y dijo que su cliente reitera su versión, que asegura que la llamada sí existió y por eso, anunció que le solicitará a la Fiscalía que de inmediato haga un análisis de sus teléfonos para demostrar que su cliente no miente.

“Creo que la defensa del expresidente Santos está jugando en terreno bastante movedizo porque esa declaración jurada no desmiente de manera categórica nada, la señora lo que dice es que no recuerda. Así que le vamos a pedir a la Fiscalía de manera inmediata que busque tanto en el teléfono fijo de la señora como en su celular todas las llamadas que recibió para la época porque mi cliente está convencido y absolutamente seguro de que esa llamada se recibió. Ahora, también está convencido que la señora gerente nada tiene que ver con esto, es la llamada común que se hace cuando se va a mover una suma de dinero tan grande para preguntar si tenían o no el dinero y proceder al mejor sitio, es una llamada tranquila entre un gerente de un banco y un cliente importante”, dijo Cancino.

En la única declaración que ha rendido Sanmiguel en la Fiscalía, sólo dijo que a él dos personas le dijeron que debía sacar esos dineros para una campaña política pero que a él no le consta que realmente fueron para la misma. Que él retiró los dineros y se los entregó a unas personas de seguridad que iban en unos carros de valores, dineros que habrían llegado a manos de Esteban Moreno quien sería la pieza clave para establecer a dónde fueron a parar.