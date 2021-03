La génesis del proceso contra el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo

BLU Radio conoció detalles sobre cómo se originó el proceso que hoy tiene ad portas de una imputación de cargos al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en el contrato de empréstito 140013, suscrito en diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco CorpBanca S.A., por 77 millones de dólares.

El proceso inició por una denuncia que interpuso el 3 de junio del 2016, Adolfo León Palacio, quien fungía como secretario de Hacienda de Antioquia, en la administración del exgobernador Luis Pérez. Es decir, la Gobernación de Antioquia , pero en cabeza del sucesor de Fajardo, fue quien puso en alerta a los diferentes organismos de control.

En esa denuncia, con radicado 2016-200-003727, el entonces secretario de Hacienda departamental puso en conocimiento que la administración pasada había adquirido un endeudamiento en dólares sin dar a conocer la política cambiaria que lo justificara.

“Lo que podría comportar un presunto daño patrimonial por contratar deuda interna en dólares sin realizar ningún tipo de cobertura al riesgo cambiario, desconociendo la realidad de los ingresos departamentales, entre otros, y, por consiguiente, trayendo pérdidas por efectos de devaluación entre el 2014 y el 2015, con el consecuente aumento de deuda externa”, dice el documento conocido por BLU Radio.

Desde ese año iniciaron las indagaciones y hoy, dice la Fiscalía, encontraron que, al momento del desembolso en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos y en el 2015, su valor superaba los 3.140 pesos por lo que la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos. Añade el ente acusador que, esa situación, se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos.

Para los investigadores, el exgobernador Fajardo , además de jefe de la administración departamental al momento de la suscripción del contrato, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Incluso, dice el ente acusador, tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato que habría generado un millonario detrimento al departamento. Por los hechos, el exgobernador Sergio Fajardo deberá responder por los delitos de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Publicidad

Hallazgos de la Contraloría de Antioquia

Según un documento de la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría de Antioquia , conocido por BLU Radio , se encontraron hallazgos disciplinarios, administrativos y se abrieron dos investigaciones preliminares desde el 2016, luego de analizar la denuncia interpuesta por el secretario de Hacienda de la administración de Pérez . En ese momento, dice el informe, no se encontraron hallazgos con incidencia penal. El punto clave de esas indagaciones preliminares es que concluyeron que, ese contrato, de acuerdo con el Parágrafo 1 del artículo 14 de la ley 819 de 2003, debió contar con una aseguradora que soportara el incremento de la deuda que podría ser causado por la volatilidad del dólar.

“La Contraloría encontró que el departamento de Antioquia realizó una operación de sustitución de deuda pública en dólares y no contó con una adecuada protección de la deuda externa, como resultado de no haberle dado acatamiento a lo contemplado en el Parágrafo 1 del artículo 14 de la ley 819 de 2003, con lo cual se verá abocada en el transcurso de las siguientes vigencias a verse afectada por la volatilidad en las fluctuaciones de la tasa de cambio, ante el hecho de no contar con una cobertura de riesgo, dado que en cualquier momento pueden entrar en pérdidas por una sorpresiva devaluación de la moneda nacional. Lo cual con lleva a un impacto presupuestal que implica riesgos para la liquidez de los entes territoriales ante el incremento en el valor de la deuda”, dice el documento.

Además, dice el documento, que el crédito obtenido con CorpBanca desde el momento del desembolso, hasta el 4 de octubre de 2016, presentó un incremento con respecto al desembolso inicial de $76’632.710, lo cual con lleva un impacto presupuestal que implica riesgos para la liquidez del ente territorial porque se aumentó la deuda.

Así las cosas, explica el documento que si este crédito se hubiera asegurado tal y como lo establece la ley el mayor valor de la deuda causado por la volatilidad de la moneda extranjera hubiera sido asumido por la aseguradora y no por la gobernación como sucede actualmente. Dice la Contraloría que, por estos hechos, se toma la decisión de abrir una indagación preliminar de la cual, a la fecha, no se conocen resultados o si fue archivada.

Publicidad

Finalmente, concluye la Contraloría que ese contrato de empréstito celebrado por la Gobernación de Antioquia con la Agencia Francesa de Desarrollo, no contó con una adecuada protección de la deuda, como resultado de no haberle dado cumplimiento a lo establecido en la ley y que esa situación generó un incremento de la deuda, que debido a la volatilidad de la tasa de cambio generó un mayor endeudamiento que hubiera podido ser asumido por la aseguradora, pero que debido a la falta de cobertura, la diferencia queda a cargo de la gobernación.