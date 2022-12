La JEP revisará solicitud de hermanos Samuel e Iván Moreno para acogerse al tribunal

La presidenta de la Justicia Especial de Paz (JEP), magistrada Patricia Linares, habló en Mañanas BLU sobre la petición de los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas para ingresar a la jurisdicción como terceros civiles en el conflicto.

“Nuestra obligación es tramitar todas las solicitudes que se presenten y analizarlas de fondo”, dijo Linares.

La magistrada Linares recalcó que quien se postula en la jurisdicción lo debe hacer por actos propios y no ajenos.

“Yo no puedo hablar de casos en concretos. Si yo me postulo ante la JEP, me postulo por aquellos actos que yo cometí”, indicó.

Escuche a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, en entrevista con Mañanas BLU:

