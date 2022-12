La libertad “simbólica” de Tomás Jaramillo, según las víctimas

El juzgado 45 de garantías de Bogotá concedió la libertad a Tomás Jaramillo porque después de 6 años de actividad judicial el juicio no ha comenzado por los delitos que no aceptó en la imputación de cargos, que son los de captación ilegal y no reintegro.

Francisco Sintura, representante de las víctimas de Interbolsa, dijo que nadie apeló en la diligencia porque fue una libertad simbólica, pues actualmente Jaramillo paga prisión domiciliaria por una condena de 12 años por los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de acciones.

“Como en la audiencia Tomás Jaramillo fue condenado a 12 años de prisión por haber estafado masivamente a inversores del Fondo Premium, la pena la debe seguir cumpliendo en su domicilio, prisión domiciliaria”, dijo.

Sin embargo, aseguró que las victimas esperan que el juicio pueda iniciarse pronto para que se esclarezca la responsabilidad de Jaramillo en la captación y así, que se resarzan las víctimas y que los delitos no prescriban.

