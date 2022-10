‘La Madame’ paga sus taxis para ir a audiencias: guardia de cárcel San Diego

BLU Radio habló en exclusiva con John Pérez, el guardia de la cárcel de San Diego que, vestido de civil, llevaba a Liliana Campos Puello alias ‘la Madame’ caminando por el Centro Histórico de Cartagena sin esposas.

Pérez se defendió luego de que el director del centro penitenciario, Jaime De Ávila, afirmara que era su responsabilidad en caso de que ‘La Madame’ se fugara en momentos en que regresaba de una diligencia judicial.

"A ‘La Madame’ no la saco de la celda porque soy el guardián John Pérez, ella sale porque va a cumplir una orden judicial, la cual viene con una remisión firmada por el director de la cárcel. Él tiene conocimiento de que nosotros aquí no tenemos uniformes porque se lo hemos solicitado por escrito. Tenemos ocho años de estar solicitando", afirmó Pérez

Frente al hecho de que Campos Puello caminara sin esposas, Pérez explicó que "el director de la cárcel sabe que aquí no tenemos esposas, hay una sola esposa y nosotros la utilizamos como candado en las rejas porque tampoco tenemos candado. Hay siete esposas, de las cuales seis están dañadas. Estamos candados de pedir esposas, tanto al director como a la Secretaría del Interior. Todos los guardias estamos en capacidad de llevarlas con esposas porque ellas son internas", señaló el guardia.

Ella pagó el taxi

Pérez afirmó que el pasado martes, cuando iban en camino a la diligencia judicial, la misma Liliana Campos Puello pagó el taxi para el traslado a la audiencia.

“Ella misma pagó el transporte porque no tenemos aquí. La señora sacó de su bolsillo 8.000 pesos para dirigirse al juzgado. La ida fue en taxi y el regreso a la cárcel fue caminando. Y no solo Liliana Campos, internas presuntamente involucradas con el Clan del Golfo también pagan su propio transporte y tampoco les ponemos esposas porque no tenemos material de trabajo”, aseguró el guardia.

John Pérez también declaró que cuando se hace la adjudicación del transporte con la Secretaría del Interior, solo hay un vehículo hasta las 5:00 de la tarde. En caso de que llegara a presentarse una urgencia después de esa hora tocaría pedir taxi.

“Después de las 5:00 de la tarde, nosotros tenemos que defendernos como podamos. Porque Dios es muy grande a nosotros no se nos ha escapado una interna hasta el momento cuando estamos afuera de la cárcel”, agregó.

El uniforme

En lo referente al uniforme, el secretario del Interior José Carlos Puello le expresó a BLU Radio que los mismos guardianes a última hora pidieron el cambio de indumentaria porque no les había gustado el diseño y algunos detalles, afirmación que fue desmentida por el guardia John Pérez.

"Tenemos ocho años que no nos dan uniformes, los viejos ya no existen y nosotros no vamos a venir mal presentados. Personalmente, con un uniforme partido, no voy a ir un juzgado" puntualizó.

Pérez, concluyó diciendo que gracias a Dios pudo regresar sana y salva a Liliana Campos a la cárcel de San Diego, porque de haberse presentado un altercado en el que tuviera la necesidad de usar un arma, fácilmente se hubiese podido fugar.