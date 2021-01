“Le dije que me matara a mí, no a las niñas”: desgarrador relato de mamá de María Ángel

Yeni Lorena Tangarife, madre de la pequeña María Ángel Molina , accedió a hablar con Noticias Caracol sobre lo sucedido. En este relato contó que el hombre, con quien entabló una relación a través de redes sociales, intentó asesinarla.

“Me cogió por detrás y me cortó, cuando me cortó, me tiró. Casi llegando al río Arma, él me tiraba piedras y me dijo que me quería matar a mí, yo le dije: ‘bueno, está bien, máteme a mí, pero a mis niñas no me las toque’”, afirmó la mujer.

Además de eso, mencionó que ya en la familia lo conocían. “Solo una amistad, casi un año y mi hermana, Angi Paola, y otra muchacha lo conocían, mi prima también”, dijo la joven en entrevista con Noticias Caracol .

Finalmente, Yeni Lorena, en medio de llanto, pidió justicia en el caso de su pequeña hija. “Que me ayuden a saber por qué me mató a mi niña y que le den mucha, mucha cárcel, porque es que lo que me le hizo a mi niña, mi niña era muy noble, toda mi familia la quería mucho”.