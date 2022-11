Líder de Los del Sur, señalado de provocar aborto a su expareja

Felipe Muñoz, líder de Los del Sur y reconocido músico de Medellín, está envuelto en un escándalo tras ser señalado de inducir al aborto a una mujer a través de unas pastillas.

La polémica tomó fuerza este martes, cuando la Corporación Jurídica Libertad, Ruta Pacífica de las Mujeres y otras cuentas informaron en redes sociales sobre la citación en el Palacio de Justicia por este caso, diligencia que no se cumplió porque Muñoz no asistió.

Publicidad

En la publicación lo acusaban dar una sobredosis de una sustancia abortiva a Milena Uribe y amenazarla si denunciaba.

Publicidad

Le puede interesar: "Salvé la vida de la joven": ginecólogo que se negó a practicar aborto en Argentina

El barrista respondió a los señalamientos y explicó por qué no se presentó en los juzgados.

Publicidad

“Se me acusa de algo que no vale la pena mencionar para no seguir replicando una calumnia, afirmando que tenía citación a una audiencia, de lo cual nunca fui notificado y de la que me entero estando fuera del país, expresó.

“Puedo intuir desde dónde y de qué tipo de personas nace la mala intención en crear este tipo de noticias falsas para escandalizar mi entorno y ver a Los Del Sur, la organización que principalmente represento, afectada en temas de imagen”, agregó Muñoz.

Vea también: Fundación brinda asesorías para venezolanas sobre interrupción de embarazos

Publicidad

Publicidad

La Fiscalía fijará una nueva fecha para llevar a cabo la diligencia judicial y se definirá si se le imputa el delito de aborto sin consentimiento.