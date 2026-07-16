Lili Pink cambia de defensa tras designación de Iván Cancino como minjusticia en Gobierno electo

La defensa jurídica de la compañía Lili Pink y de varios de sus directivos cambiará de representación en el proceso penal que adelanta la Fiscalía por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos, luego de la designación del abogado Iván Cancino como ministro de Justicia en el Gobierno electo de Abelardo De La Espriella.

El relevo se conoce a pocas horas de una nueva audiencia programada para este jueves, en la que la Fiscalía continuará con la imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una presunta red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, la cual posteriormente habría sido comercializada a través de empresas vinculadas a la reconocida marca.

Hasta ahora, la representación jurídica de la compañía y de algunos de sus directivos estaba a cargo del abogado penalista Iván Cancino, quien recientemente fue designado como nuevo ministro de Justicia del Gobierno entrante.

Iván Cancino. Blu radio.

A través de un comunicado, la empresa informó que la representación legal será asumida por un nuevo equipo de abogados. “A partir de la fecha, la representación jurídica será asumida por los abogados Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya, quienes continuarán ejerciendo la defensa técnica dentro de las actuaciones judiciales correspondientes”, señaló la compañía.



La empresa también se refirió a la situación de David Abadi y Max Abadi, directivos citados a la audiencia judicial, frente a versiones según las cuales habrían salido del país con ocasión de la investigación.

En el comunicado precisó que ambos empresarios “residen fuera de Colombia desde antes del inicio de este proceso, por lo que no corresponde afirmar que abandonaron el país con ocasión de la investigación. Ambos han atendido oportunamente los requerimientos de las autoridades competentes y continuarán compareciendo conforme a las disposiciones legales, manteniendo su plena disposición de colaborar con la administración de justicia”.

Sobre el funcionamiento de la compañía, Lili Pink aseguró que su operación comercial no se ha visto afectada por el proceso penal. En ese sentido, manifestó que la empresa “continúa desarrollando sus operaciones con normalidad, preservando la estabilidad, el bienestar de sus colaboradores y las relaciones con todos los grupos de interés que hacen parte de su operación”.

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Por este caso, la justicia ya confirmó una medida de aseguramiento contra Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación.