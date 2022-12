Luis Alfredo Ramos no pagó un peso por su libertad: abogado Dagoberto Charry

El abogado Dagoberto Charry emitió un comunicado en el que afirma que el fallo que favoreció a Luis Alfredo Ramos, su defendido, en un proceso por paramilitarismo, fue transparente.



En diálogo con BLU Radio, el jurista dijo que el exgobernador de Antioquia no pagó un peso por su libertad.



“Refutamos uno a uno todos los testimonios que se dieron contra el doctor Ramos. Yo respondo por la pulcritud de él. Nunca hubo vencimientos de términos y no se utilizó un centavo por fuera de la normatividad”, expresó.



Alegó que la libertad para su defendido llegó después de una “inmensa batalla conceptual, doctrinaria y probatoria”.



Sobre las revelaciones que hizo este martes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en las que dijo que dijo que los exmagistrados Leonidas Bustos y Franscico Javier Ricaurte estarían implicados en una red de corrupción para favorecer a senadores en procesos, Charry dijo que responderá por las pruebas que presentaron delante de los 9 magistrados.



Le puede interesar: Luis Alfredo Ramos, en la baraja de precandidatos a Presidencia por el uribismo.



Asimismo, el abogado manifestó que es coincidencia que el exfiscal Luis Gustavo Moreno haya sido también abogado de su defendido y al mismo tiempo haya sido su mentor.



“De lo puedo dar fe y testimoniar es que a partir del minuto que nosotros llegamos no hubo un solo hecho que pudiera meritar una actividad por fuera de la actividad jurídica”, puntualizó.



Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.