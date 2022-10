Madre denuncia que conductor de Uber acosó sexualmente a su hija de 14 años

La mamá de la niña de 14 años que habría sufrido el supuesto acoso sexual argumenta que envió a su hija sola en el Uber porque tenía a un familiar hospitalizado y la menor no podía permanecer en la clínica, por eso pidió el servicio para enviarla a casa, pero en el trayecto sucedió lo inesperado.

"Me llama mi hija y se ataca a llorar, de una me dice que el conductor la había tocado, la había besado y todo había sido horrible. Yo entro en shock, pero de inmediato me comuniqué con Uber", aseguró la mujer.

Según la denunciante, la plataforma duró varios días en responder a su denuncia, pero luego le informaron que inhabilitaron al conductor mientras avanza la investigación y estarán a disposición de entregar la información necesaria.

"Para mí, mi hija es lo más importante que yo tengo para que me estén diciendo que solo lo inhabilitaron temporalmente, con estas medidas ese tipo va a seguir prestando servicios en los próximos 3 días", dijo.

La madre de la menor también lo denunció a través de la Fiscalía General de la Nación.

