Magistrados declararán en juicio a exmagistrado Escobar Gil por caso Fidupetrol

Inició el juicio formal contra el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, quien al parecer, buscaba conseguir un fallo favorable para Fidupetrol.



Ante un juez con función de conocimiento se dio inicio formal al juicio contra el exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil a quien le fue imputado el delito de tráfico de influencias en diciembre de 2015.



La Fiscalía abrió dicha investigación con el argumento de que Escobar Gil aprovechó su condición de expresidente del alto tribunal para influenciar de manera indebida a algunos magistrados. Esto con el propósito de evitar el pago de una multa de 22.500 millones de pesos por parte de la empresa Fidupetrol a la Gobernación del Casanare.



Su abogado, Jaime Granados, aseguró que existe un abuso por parte de la Fiscalía al acusar a Escobar Gil ya que no existe dicho delito. Además, resaltó que es "la primera vez que se registra semejante caso de arbitrariedad".



"En esencia la defensa de Rodrigo Escobar sostiene que esto es un caso de abuso de la función de acusar de la Fiscalía. Es un acto arbitrario. Aquí ha habido un ejercicio de la profesión, no ha habido ningún acto de tráfico de influencias como se probará. Ni un intento de influenciar al magistrado y a través de las pruebas que se están practicando ya en el juicio quedará establecida la inocencia plena del doctor Rodrigo Escobar Gil”, dijo la defensa.



“No es ningún secreto que este caso existe porque el ex vicefiscal Perdomo fue quien lo impulsó en momento en que el nombre del doctor Rodrigo Escobar sonaba para ser incluido en las ternas de la Procuraduría y hoy sabemos que el doctor Perdomo fue incluido en la terna de Procurador. Aquí vemos una conectividad, un caso inmeritorio, pero cuando concluya el juicio quedará plenamente establecida la verdad", añadió.



Por ahora se espera que, tanto la Fiscalía como el exmagistrado Escobar presenten varios de sus testigos en juicio. Por parte de la defensa del abogado se espera que rindan testimonio el abogado Victor Pacheco, los magistrados Alberto Rojas Ríos y Luis Guillermo Guerrero, actual presente de la Corte Constitucional, y los ex magistrados Gabriel Eduardo Mendoza y Mauricio González.