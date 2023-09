Mamá de Ana María Serrano: “Quiso hacer creer que se había suicidado”

La noticia del feminicidio de Ana María Serrano ha conmocionado a México y Colombia por igual. En medio del dolor, la madre de Ana María, Ximena Céspedes, decidió denunciar públicamente lo sucedido a través de las redes sociales , exigiendo una respuesta rápida por parte de las autoridades.

El presunto responsable, Alan Hill, ya fue detenido. En una entrevista con Mañanas Blu, Ximena Céspedes, madre de Ana María Serrano, compartió detalles del trágico hecho.

Un oscuro pasado amoroso

Alan Hill, el joven acusado del feminicidio, tenía una relación cercana con Ana María desde su adolescencia. Según Céspedes, viajaron juntos a Alemania y fueron novios durante año y medio antes de terminar la relación en junio. Sin embargo, tras la ruptura, Alan comenzó a acosar a Ana María, enviándole mensajes y tratando de forzar una reconciliación. Ximena Céspedes recuerda que, al principio, pensaron que Alan estaba lidiando con el dolor de la ruptura, pero las cosas tomaron un giro más oscuro después de una reunión con amigos.

En la reunión de amigos, Alan se enteró de que Ana María seguía adelante con su vida, lo que aparentemente lo desencadenó, relató. Comenzó a amenazarla y acosarla, insistiendo en que eliminara sus publicaciones en redes sociales y regresara con él. A pesar de las presiones, nunca imaginaron que llegaría a cometer un acto tan violento.

"Terminaron en junio y él comenzó a acosarla. Yo digo que al comienzo me imagino que tenía el corazón roto y entonces le mandaba flores, le mandaba mensajes, todo el tiempo estaba como pidiéndole que regresaran, pasaba por la casa y le llevaba cosas. En realidad parece que donde enloqueció más fue él estuvo en una reunión con otros amigos de ellos. Él se iba a ir para Alemania a estudiar y todos estábamos tranquilos porque ya se iba, incluso le dijimos: 'Ya tranquilízate, ya vive tu vida". Parece que el sábado hubo una reunión, le contaron que Ana María estaba muy bien, estaba saliendo, estaba haciendo otras cosas y parece que ahí fue como que, no sabemos si enloqueció o qué fue lo que pasó, todavía no sabemos nada, pero a partir de ahí parece que comenzó ya a amenazarla. Obviamente a nadie se le ocurriría esto que pasaba, pero sí a decirle que por favor, que quitara las historias de Instagram y que tenía que regresar con él y esas cosas, pero más allá de eso no era mucho más", relató en Mañans Blu, con Néstor Morales.

La madre de Ana María relató cómo Alan Hill ingresó a la casa de la familia. Vivían en un barrio seguro, y Ana María lo había dejado entrar. Durante el día, la puerta trasera estaba abierta para que el perro pudiera salir al jardín. Alan entró por la puerta de atrás, donde el perro no ladró, lo que sugiere que el animal lo conocía.

La fatalidad de un mensaje

Ximena Céspedes habló sobre el momento en que descubrieron la muerte de su hija. Estaba en Roma con su esposo para celebrar su aniversario cuando recibió una llamada de un número desconocido a las 2:00 de la mañana. Al intentar contactar a Ana María, recibió respuestas extrañas y preocupantes, lo que la llevó a comunicarse con el vecino. Cuando llegaron a la casa, ya era demasiado tarde. Ana María había sido asesinada.

Las autoridades mexicanas detuvieron a Alan Hill como presunto responsable del feminicidio. Se espera que enfrente un proceso legal que podría resultar en una condena de hasta 70 años de prisión, dependiendo de los agravantes. Las pruebas incluyen amenazas y acoso registrados en mensajes de texto y capturas de pantalla.

Un sueño truncado

Ana María Serrano Céspedes, una joven brillante con aspiraciones de convertirse en cardióloga, tenía una vida prometedora por delante. Su pasión por la medicina era evidente, y su familia recuerda cómo soñaba con cuidar los corazones de las personas. Su trágica muerte ha dejado una brecha imborrable en sus corazones.

“Lo que pasa es que yo estaba ocho horas de diferencia, como le digo, estaba de viaje con mi esposo de aniversario. Y por alguna razón, de esas cosas que uno no sabe, sonó el teléfono para mí a las dos de la mañana. No era Ana María, sino sonó un número desconocido. En ese momento, pues yo digo, qué raro. Abrí el teléfono y dije: ‘De una vez le voy a escribir a Ana María a ver cómo está, pues para preguntarle si necesita algo”. Le escribo y no me contesta”, dijo.

Generalmente si estaba estudiando a esa hora, me contesta ahí mismo. Dije: ‘Qué raro. 15 minutos después llega un mensaje así, de espérame tantito. Ana María en su vida diría eso. En ese momento llamo yo, bueno y después había como un mensaje como de como de suicidio por decir así, yo le marco ahí mismo al vecino, el vecino llega en tres minutos a la casa, porque es el del vecino al lado y ya no estaba viva. Entonces los mensajes no los enviaron desde ahí, los enviaron de alguna u otra parte, pero el del WhatsApp de mi hija manifestó

La familia de Ana María Serrano Céspedes decidió convertir su dolor en una lucha por la justicia y la prevención. Ximena Céspedes destacó la importancia de educar a los jóvenes sobre el acoso y fomentar una cultura en la que los amigos puedan intervenir y denunciar comportamientos peligrosos.

