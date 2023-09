Caso Ana María Serrano: nuevos detalles del feminicidio

Las autoridades mexicanas dieron paso significativo en la investigación del trágico feminicidio de Ana María Serrano , una joven de 18 años y sobrina del exministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo . Ana María fue asesinada el pasado 12 de septiembre en su propia casa, y las sospechas apuntan a su expareja, Alan Hill, quien ha sido detenido en relación con el caso.

La madre de Ana María, Ximena Céspedes, ha alzado su voz para denunciar el crimen y exigir una acción rápida por parte de las autoridades. En una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Ximena Céspedes compartió detalles sobre la relación de Ana María con su presunto asesino y los eventos previos al feminicidio.

El trágico desenlace de esta relación dejó a todos conmocionados, ya que Ana María y Alan Hill eran compañeros desde la secundaria y habían sido novios durante un año y medio. Según Ximena Céspedes, la relación terminó en junio, y a partir de entonces, Alan comenzó a acosar a Ana María.

"Él comenzó a acosarla, pero obviamente a nadie se le ocurriría que llegaría a esto", dijo Ximena Céspedes.

La madre de Ana María relató que la relación entre su hija y Alan parecía ser normal hasta que él se enteró de que Ana María estaba siguiendo adelante con su vida. En una reunión con amigos, Alan Hill pareció enloquecer y comenzó a amenazar a Ana María.

Cuando se le preguntó si había notado algún rasgo violento en Alan durante la relación, Ximena Céspedes respondió: "No, incluso era un caballero. O sea, de esos niños que tú dices, pues, lo quieres como yerno".

El feminicidio ocurrió en la casa familiar de Ana María, y según Ximena Céspedes, ella dejó entrar a Alan porque vivían en un barrio considerado seguro, y la puerta de atrás estaba abierta para que el perro saliera al jardín. Nadie esperaba que esta tragedia pudiera suceder.

La madre de Ana María describió el momento en que se enteró de la terrible noticia y cómo rápidamente regresó a México desde un viaje con su esposo. La familia ha estado unida en este doloroso proceso, y su otra hija, que vive en Alemania, también estaba con ellos cuando ocurrió el feminicidio.

“Estábamos en Roma, nos habíamos ido en un viaje de esos de aniversario que habíamos planeado durante 15 años y nos íbamos porque nos cumplíamos aniversario el 16 de septiembre”, relató en Mañanas Blu.

La relación entre la familia de Ana María y la de Alan Hill se describió como cercana, ya que habían compartido momentos en eventos del colegio y en sus casas. Sin embargo, desde la tragedia, no ha habido contacto con la familia de Alan, y Ximena Céspedes expresó su incertidumbre sobre si quieren mantener alguna comunicación en el futuro.

“Sí, los conocimos en los eventos del colegio, incluso hemos comido en su casa, en su finca, ellos habían comido en mi casa para el cumpleaños de Ana María, pues porque eran papás de una comunidad con la que siempre hemos vivido, una comunidad maravillosa, un colegio maravilloso. Uno no cree que esto pase en la puerta al lado”, indicó.

Respecto a la investigación en curso, Ximena Céspedes mencionó que la Fiscalía tiene en su poder pruebas, incluyendo mensajes de amenazas que Alan envió a Ana María y pantallazos de conversaciones preocupantes. Aunque se espera que Alan Hill enfrente graves cargos, la madre de Ana María se centró en la importancia de la prevención y la educación para evitar futuros casos similares.

“Esto es como una montaña rusa, hay momentos buenos y momentos malos, pero tomamos la decisión como familia de que lo que necesitamos es encontrar no un por qué, sino un para qué, y por eso estamos haciendo esto, o más bien como introducir políticas públicas en México y en Colombia y en otros países de Latinoamérica que nos permita generar educación para que estas cosas no pasen Adicionalmente para que haya mucho más prevención y le enseñemos a nuestros jóvenes que de pronto los mensajes que recibió Ana María en ese momento o los amigos tuvieron que haber levantado la mano y pronto no hemos podido hacer algo. Creo que esto es un tema más de prevención y de que no normalicemos el acoso que al final fue parte de lo que yo creo que pasó en este caso”, puntualizó.