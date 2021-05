“No compraremos aviones de guerra”, anuncia José Manuel Restrepo, nuevo ministro de Hacienda

El nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo en Mañanas BLU que el Gobierno, por ahora, no comprará los aviones de combate, que se tenían presupuestados, dadas las condiciones de las finanzas del país.

A la pregunta: continúa adelante con el proyecto de la compra de aviones, el ministro respondió tajantemente que no.

“Lo primero que le pedí al equipo de Hacienda es que empecemos a revisar, rubro por rubro, el presupuesto de la Nación. ¿Qué es prioritario y qué no? Hemos hecho una buena parte del ejercicio y les digo abiertamente a los colombianos: para esos aviones no hay plata, no son prioritarios”, dijo.

El funcionario, en ese sentido, expresó que lo prioritario en este momento es atender a los afectados por la pandemia y que los aviones pueden esperar.

En entrevista con Mañanas BLU, el funcionario manifestó que está abierto al diálogo y que este se mantendrá sobre la base de dos realidades: la necesidad de mantener la política social para los más necesitados de la pandemia y la urgencia de estabilizar las finanzas del Estado.

En ese sentido, el funcionario manifestó que sí habrá reforma tributaria para recaudar al menos 14 billones de pesos.

“Tenemos que ser capaces de construir una reforma y me la juego por sacar adelante esta iniciativa. Que sea una reforma que soluciona el problema que tenemos en este instante. Nos permite sortear el momento y vamos a ir viendo cómo se comporta la recuperación de la pandemia”, manifestó.

En ese sentido, el nuevo ministro esbozó las bases sobre las cuales estaría enmarcada la nueva reforma tributaria, de la cual dijo: “Será totalmente diferente”.

“A mi me gusta primero arrancar por los usos, no por las fuentes. Primero: vamos a prorrogar Ingreso Solidario. En eso hay relativo consenso. Buscar un mecanismo de financiación para la educación superior gratuita para los jóvenes más vulnerables. Buscar extender el subsidio a la nómina, buscar extender la devolución del IVA a más familias”, dijo.

Asimismo, el ministro Restrepo reveló que no se tocará el IVA de ningún bien y servicio ni se cambiarán las reglas de juego en materia de IVA.

“No queremos afectar a los estratos medios. Nadie que no pague impuesto de renta pagará esos tributos”, dijo.

Añadió que esos recursos se pueden conseguir, por ejemplo, eliminar el descuento del ICA en el impuesto de renta.

“Tener esa sobretasa de renta temporal a las empresas con sentido solidario. Prorrogar temporalmente el impuesto al patrimonio. A eso hay que agregarle austeridad en el gasto y un punto sobre la evasión”, puntualizó.