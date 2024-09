Marelbys Meza: “Mi vida y la de mi familia cambió, yo siempre he dicho que no robé nada”

Cerca de seis horas duró la audiencia del caso por las interceptaciones ilegales a la exniñera Marelbys Meza, ella fue citada como testigo dentro de su caso y allí le contó a la juez cómo cambio su vida luego de que estallara este escándalo que involucra a la directora del Dapre, Laura Sarabia.

La exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, fue citada como testigo dentro de su caso por las intercepciones ilegales de las que fue víctima: “A partir de ese momento mi vida cambió, la salud de mi familia, yo siempre he dicho que no he robado nada”, aseguró Mesa.

Tras varias preguntas por parte de la fiscal del caso Marelbys Mesa también contó que la persona que le realizó la prueba del polígrafo le dio un mensaje que supuestamente le envío Laura Sarabia, “Pero antes de comenzar el polígrafo, el señor del polígrafo me dice: Le manda a decir la jefa, o sea, la doctora Laura, que si se gastó algo de plata devuelta el resto”, señaló Marelbys a la juez.

Durante la diligencia en horas de la mañana, la juez 53 penal del circuito con función de conocimiento decretó la ruptura procesal por el delito de violación de datos personales a los patrulleros Alfonso Quinchanegua y Alejandra Canizales, por otro lado, los procesados por las chuzadas en contra de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, firmaron un principio de oportunidad y un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Fue fijada una nueva fecha para escuchar otros testigos dentro de este polémico caso, será el 20 y 21 de noviembre.