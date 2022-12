María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, a ofrecer excusas públicas a Yidis Medina

María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno tendrán que presentar excusas públicas a Yidis Medina por afectar su derecho al buen nombre, así lo señaló la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia.



El alto tribunal condenó a la exdirectora del DAS y al exsecretario de la Presidencia a presentar estas excusas a través una publicación en un medio de alta circulación de Barrancabermeja, donde residía la excongresista, en un término no mayor a los tres meses.



Esta condena se da luego de que se emitiera fallo condenatorio de 14 años de prisión a María del Pilar Hurtado y 8 años a Bernardo Moreno ya que para la Corte "resulta indiscutible que el delito es fuente de obligaciones y, por tanto, genera responsabilidad civil, como también que, en el trámite del incidente, el hecho ilícito, fuente del deber de indemnizar, es incuestionable y no debe probarse por estar declarado en la sentencia penal en firme".



En principio, la excongresista exigía el pago de más de 222 millones de pesos por los daños morales, más de 35 millones por daño emergente y cerca de 28 millones por el lucro cesante. Sin embargo, el alto tribunal solo obligó a los exfuncionarios Hurtado y Moreno al pago de 20 millones de pesos por concepto de daño moral subjetivo a favor de Yidis Medina.



Esta decisión se da debido a que la Sala Penal consideró que no se causaron daños materiales consistentes en el traslado de la excongresista y su familia a Bogotá por los señalamientos de la sociedad, ya que paras fecha de los hechos Medina ya residía en la capital.



"Ninguno de los testigos hizo referencia a que debido a la publicación de afiches difamatorios en el departamento de Santander o la realización de una rueda de prensa organizada por el DAS con la finalidad de afectar su imagen, la familia Salcedo Medina, se viera obligada a trasladarse a la ciudad de Bogotá, incurriendo así en una serie de gastos. Por el contrario, lo que se advierte es que desde mucho antes de que tuvieran ocurrencia los hechos por los que fueron condenados María del Pilar Hurtado Afanador y Bernardo Moreno Villegas, Yidis Medina y sus hijos ya residían en la ciudad de Bogotá, lugar en el que han permanecido hasta la fecha" afirma el texto.



Finalmente, cabe recordar que los hechos por los que fueron demandados María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno consisten en la difusión de varios afiches en Barrancabermeja donde se señalaba que Medina tenía relaciones con el grupo armado del ELN.



Además, afirma que el DAS carecía de motivos legítimos para investigar a la excongresista; para el caso de Hurtado, y en el caso de Bernardo Moreno, el alto tribunal otorgó credibilidad a lo dicho por el testigo Gustavo Sierra Prieto.