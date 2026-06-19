Martha Peralta pasará fin de semana detenida en la DIJIN mientras finaliza indagatoria en la Corte

La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, fue detenida y será trasladada a las instalaciones de la Dijin de la Policía en Bogotá, esto mientras culmina la indagatoria que debe rendir ante la Corte Suprema de Justicia.

La razón es que la diligencia que comenzó desde ayer jueves no logró terminarse este viernes y se retomará el próximo lunes 22 de junio. Mientras tanto, la congresista debe permanecer detenida hasta ese momento con la diferencia de que ya no será en su vivienda, como se planteó inicialmente, sino en dicha instalación policial.

La restricción de libertad fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana de dicho tribunal, quien tomó la decisión ante un posible riesgo de comparecencia, es decir, que Peralta pudiera evadir el proceso judicial.

Senadora Martha Peralta // X: @marthaperaltae

Ante esto, la defensa de la senadora radicó una solicitud de libertad vía hábeas corpus alegando que Lombana no había justificado lo suficiente la decisión. Sin embargo, la magistrada defendió su medida y pidió negar el hábeas por improcedente. Ahora es un juez de familia de Bogotá el que deberá definir el futuro de este recurso.



Peralta fue mencionada por el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, de haberse quedado con un contrato de maquinaria amarilla en La Guajira, departamento del que ella es oriunda.

“Estoy tranquila, y no es casualidad que esto haya pasado días antes de las elecciones presidenciales. Aquí vine a defenderme y demostrar la verdad”, dijo la senadora antes de la jornada de este viernes.