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Blu Radio  / Judicial  / Método extorsivo de alias 'El Apóstol': fotos de viviendas, listado de bienes y uso de granadas
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Método extorsivo de alias 'El Apóstol': fotos de viviendas, listado de bienes y uso de granadas

De acuerdo con la investigación, el caso se originó en Kennedy, Bogotá, tras la denuncia de dos hermanos comerciantes dedicados al transporte de materiales en volquetas, quienes comenzaron a recibir llamadas y mensajes intimidatorios de supuestos integrantes de las disidencias de alias 'Calarcá'.

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