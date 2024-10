Ministra de Justicia: "Alias 'Pichi' no es un gestor de paz”

En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habló del caso de alias 'Pichi' un delincuente que violó su prisión domiciliaria en al menos ocho oportunidades.

La ministra aseguró que no es un gestor de paz como se ha especulado, negó rotundamente haberlo nombrado gestor de paz , "Nunca he hablado de ese señor, no conozco el caso del señor tampoco. Sabemos que no es un gestor de paz".

Además, destacó que se trata de una interpretación errónea surgida en el contexto de un festival de conciliación en donde se discutían los gestores de paz. En cuanto a las violaciones de la detención domiciliaria por parte de 'Pichi', la ministra explicó que existe un procedimiento establecido para revocar esta medida cuando se incumplen las condiciones impuestas.

Por otro lado, la ministra se refirió a la controversia surgida en torno a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Aclaró que el Gobierno nunca ha pensado en acabar con la JEP ni en recortar el tiempo que esta jurisdicción tiene establecido por ley.

"El Gobierno es consciente de la función de laJEP, el presidente la ha reconocido también y el mismo comisionado de Paz. Lo que trata de decir es que la justicia transicional es una justicia que tiene un tiempo específico, es decir, que no puede ser de por vida", dijo.

Y agregó, "El Gobierno nunca ha pensado en acabar con la JEP, nunca se ha realizado ningún esfuerzo por recortar el tiempo que por ley le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz".

Finalmente, la Ministra hizo referencia a la posibilidad de solicitar la suspensión de órdenes de captura de algunos miembros de la segunda Marquetalia en el marco de los procesos de paz. Sin embargo, indicó que esa decisión corresponde al presidente y será él quien realice la solicitud a los jueces competentes.

Escuche aquí la entrevista: