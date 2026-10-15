Muerte de Yenifer García: preparan imputación tras aplicación de sustancias como anestesia

La Fiscalía General de la Nación prepara la imputación de cargos contra el presunto responsable de la muerte de Yenifer García, una mujer de 33 años que falleció el pasado 15 de agosto en una vivienda de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, durante un procedimiento de tatuaje en el que recibió medicamentos por vía intravenosa.

El informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que la muerte estuvo relacionada con la presencia y administración de fentanilo, ketamina y otra sustancia. Según el dictamen, la interacción de estos medicamentos produjo efectos depresores y alteraciones en el sistema nervioso central, que desencadenaron un compromiso crítico de las funciones respiratorias y cardiovasculares.

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La investigación señala que García se encontraba en la cuarta sesión de un tatuaje cuando manifestó sentir un dolor extremo. Ante esa situación, aceptó la recomendación de una amiga de contratar a un familiar que se presentó como enfermero y que, presuntamente, cobró 600.000 pesos por suministrarle anestesia en su vivienda.

El abogado de víctimas, Juan Manuel Castellanos, aseguró que solicitarán que la conducta sea investigada como homicidio y no como homicidio culposo. Según explicó, en el expediente habría diferentes elementos materiales probatorios que, a su juicio, comprometerían al presunto responsable, entre ellos un video de la aplicación de los medicamentos, el informe de necropsia y conversaciones por chat.



“Para nosotros no existe la mínima duda que es un homicidio. Cuidado, no es un homicidio culposo. Esto es un homicidio que, pues, va a llevar por lo menos una pena de 17 años y medio en un establecimiento carcelario. Igualmente, existe una responsabilidad aquí que es clara, que es evidente, pues, se surtieron los hechos.Aquí no podemos hablar de un homicidio culposo sencillamente porque cualquier ciudadano, aún más, sin ni siquiera haber estudiado los conocimientos que tenía el señor, pues nos dan a entender que aplicar al tiempo ese cóctel de medicamentos, pues iba a fulminar o a quitar la vida de Yenifer”, afirmó el abogado.

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El representante de las víctimas indicó que están a la espera de que se culminen algunas actuaciones probatorias para que se programe la audiencia de formulación de imputación. Según sus estimaciones, esta diligencia podría realizarse antes de finalizar el año. También anunció que pedirán a la Fiscalía estudiar la posibilidad de solicitar una medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías o gestionar una orden de captura.

“Como apoderado de víctimas, seguramente vamos a solicitar que se estudie la posibilidad ante la Fiscalía de que se solicite una audiencia de medida de aseguramiento o, ¿por qué no?, estudiar la posibilidad de que se libre una orden de captura antes”, manifestó Castellanos. El abogado argumentó que la libertad del señalado podría representar un riesgo para la sociedad, al advertir que otras mujeres podrían quedar expuestas a situaciones similares durante procedimientos estéticos.

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Castellanos también afirmó que, de acuerdo con la información que conocen las víctimas, el presunto responsable y Yenifer García eran vecinos, pero después de los hechos el hombre habría abandonado el barrio y la localidad. Para el abogado, esta circunstancia debe ser considerada al evaluar una eventual medida restrictiva de la libertad, pues, según dijo, actualmente no tendría un arraigo establecido y definido.