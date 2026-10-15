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Blu Radio  / Judicial  / Acusan formalmente a José David López por feminicidio agravado de Laura Valentina Lozano

Acusan formalmente a José David López por feminicidio agravado de Laura Valentina Lozano

López Celis había sido capturado inicialmente en flagrancia, pero recuperó la libertad. Posteriormente, en agosto, fue capturado nuevamente de manera definitiva.

“Es una persona manipuladora”: mamá de Laura Lozano tras libertad de José David Celis
“Es una persona manipuladora”: mamá de Laura Lozano tras libertad de José David Celis
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a José David López Celis por el delito de feminicidio agravado de su expareja sentimental, Laura Valentina Lozano, una estudiante universitaria y patinadora artística de 21 años, quien murió el pasado 21 de febrero en un apartamento del barrio Cedritos, en Bogotá.

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De acuerdo con la investigación de la Unidad de Vida de la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando la joven acudió al inmueble para recoger sus pertenencias y a su mascota, luego de tomar la decisión de terminar la relación sentimental.

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Según la hipótesis del ente acusador, López Celis habría intentado impedir que la mujer se marchara mediante amenazas de hacerse daño. Cuando ella ingresó nuevamente al apartamento, el hombre presuntamente la agredió físicamente y le causó la muerte por asfixia mecánica.

La Fiscalía sostiene que la relación estuvo marcada por episodios de violencia psicológica y patrimonial, así como por conductas de control, manipulación y amenazas atribuidas al procesado. Estos elementos hacen parte de la investigación con la que el ente acusador busca demostrar la responsabilidad del señalado en el crimen.

Laura Valentina Lozano
Laura Valentina Lozano
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Además, la Fiscalía incorporó a la acusación la circunstancia de agravación relacionada con el estado de indefensión en el que, según la investigación, habría sido puesta la víctima. Con esta decisión, el caso avanza hacia la etapa de juicio, en la que deberán presentarse y controvertirse las pruebas para establecer la responsabilidad penal del acusado.

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López Celis había sido capturado inicialmente en flagrancia, pero recuperó la libertad. Posteriormente, en agosto, fue capturado nuevamente de manera definitiva y deberá responder ante la justicia por el feminicidio agravado de su expareja.

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