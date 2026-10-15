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Blu Radio  / Judicial  / Tras revelaciones de Tarazona, Gobierno pide esclarecer responsables del magnicidio de Miguel Uribe

Tras revelaciones de Tarazona, Gobierno pide esclarecer responsables del magnicidio de Miguel Uribe

Tanto el Ministro del Interior como el Presidente del Congreso pidieron celeridad a la Fiscalía para determinar a los responsables intelectuales del magnicidio del precandidato presidencial del Centro Democrático.

Entierro de Miguel Uribe Turbay en el cementerio Central de Bogotá
Entierro de Miguel Uribe Turbay en el cementerio Central de Bogotá
Foto: AFP
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Luego de que en entrevista con Mañanas Blu, la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, revelara el chat en el que se plantea que el excongresista del partido Comunes, Luis Alberto Albán o Marcos Calarcá, habría sido el determinador del magnicidio del precandidato presidencial, el Gobierno nacional se pronunció en cabeza del ministro del Interior, Rodrigo Lara.

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La decisión del Gobierno es llegar hasta los máximos responsables de ese execrable crimen que nos ha golpeado y nos ha conmovido tanto. Lo que sí exigimos es que se investigue y se llegue al fondo”, aseguró Lara.

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Su posición se suma a la del presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien pedirá a la Fiscalía que se acelere la línea de investigación sobre esta hipótesis y se defina al responsable intelectual.

“He solicitado y lo haré en el marco del Consejo de Política Criminal el dialogar con el fiscal encargado para pedirle celeridad y se aclare esta situación, que insisto, es de toda gravedad", agregó Henríquez.

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