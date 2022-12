No acepto los cargos, pero voy a contar toda la verdad: Dumar

En una audiencia reservada en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, fue presentado ante un juez el empresario Gabriel Dumar, investigado por presuntamente haber recibido dineros de Odebrecht, a través del Consorcio Sion, mediante contratos simulados.



En la diligencia judicial se le imputaron cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.



Según trascendió Dumar ante el juez 72 de garantías, no aceptó los cargos imputados, pero señaló su interés de colaborar en la investigación. "No acepto los cargos, pero voy a contar la verdad", afirmó.



De acuerdo con la investigación, a través de la empresa Sion se habría recibido parte del dinero de los sobornos de Odebrecht, que presuntamente terminaron en las cuentas de varios políticos, entre ellos el senador Bernardo Elías.



Por esta razón, les trasladaron nuevas pruebas a la Corte Suprema de Justicia en el proceso que le adelantan por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht.



El empresario es clave para conocer los nombres de los otros políticos que recibieron dineros de Odebrecht. En la tarde si es enviado a la cárcel.



Al momento permanece prófugo de la justicia, el empresario Mauricio Vergara otro socio de Sion y quién habría participado de los mismos hechos, aunque dio a conocer a la Fiscalía su interés de entregarse aún no se presenta a las autoridades.



