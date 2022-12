No hay forma de que no caduque investigación contra Zuluaga por Odebrecht: magistrado

No hay manera de que no caduque la investigación contra Óscar Iván Zuluaga por el ingreso de dinero de Odebrecht a su campaña presidencial en 2014, según dijo en BLU Radio el magistrado Armando Novoa, del Consejo Nacional Electoral



De acuerdo con Novoa, no hay de voluntad institucional para producir resultados.



“Aquí estamos ante esa situación y yo no vería forma de que se tome otra decisión, si no es cambiando su propia doctrina. Es decir, diciendo que la caducidad debe contarse no a partir de la ocurrencia del hecho, sino a partir del conocimiento de las irregularidades”, dijo.



Novoa explicó que el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo establece que la acción investigativa de las autoridades administrativas debe surtirse en los tres años siguientes de ocurridos los hechos.



“En este caso las campañas presidenciales presentaron sus ingresos de gastos del año 2014 el día 15 de julio de ese año, de tal suerte que el CNE, para esos efectos, cuenta ese tiempo desde ese momento”, añadió.



La caducidad de la investigación se podría dar en momentos en que la Fiscalía aseguró "certeramente" que sí hubo recursos de la multinacional durante la contienda presidencial.



En la caso de la campaña de Óscar Ivan Zuluaga, se confirma que Odebrecht destinó la cifra de 1,6 millones de dólares, y esto fue girado a favor de la compañía Topsail Holding con domicilio en Panamá, en tres transferencias a una cuenta bancaria en Suiza. El dinero era el pago que se ha conocido se hizo al estratega político Duda Mendoza.



