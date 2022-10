No he recibido sobornos de Odebrecht: ex viceministro Juan Ricardo Noero

El ex viceministro Juan Ricardo Noero negó, en entrevista con BLU Radio, haber recibido sobornos de parte de Odebrecht, tal como lo reveló el noticiero CM&.



“Fui viceministro hasta agosto de 2006. No conozco, conocí ni tuve ningún vínculo con los señores Odebrecht. No tuve conocimiento de los proceso licitatorios de la empresa”, dijo.



El exfuncionario explicó que en noviembre de 2010, la empresa Pacific Infraestructure, de la cual es su presidente, inició un proceso de capitalización en el exterior y en esa oportunidad el ex viceministro Gabriel García, investigado por el caso Odebrecht, le habló sobre la existencia de un grupo de empresarios cartageneros interesados en invertir 2 millones de dólares, a través de una empresa.



“Estos empresarios, ellos directamente, suscriben el contrato de acciones y se les emite el certificado un certificado accionario. La empresa es Lurion Trading”, dijo.



Agregó que el hecho de que quien llevó a estos empresarios a invertir en Pacific Infraestructure haya sido Gabriel García levantó sospechas sobre si esos recursos tenían algo que ver con los sobornos que habría recibido de Odebrecht.



“El 17 de enero le notificamos a la UIAF (Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero) una sospecha de que era posible que de esos 2 millones de dólares hubiera unos recursos de Gabriel García porque él nos presentó a los empresarios”, explicó.



Noero agregó que no cree que García haya sugerido que por esta inversión su empresa esté involucrada en el escándalo de corrupción de la multinacional.



