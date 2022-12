“No me puede venir a condicionar y presionar”: Iván Cancino responde a Iván Cepeda

BLU Radio conversó con el abogado Iván Cancino luego de que el senador Iván Cepeda le pidiera a Fiscalía que solicite a jueces de control de garantías la orden de captura contra Diego Cadena , investigado actualmente en medio de un proceso por soborno a testigos.

Esa petición o solicitud se da luego de que la defensa de Cadena Ramírez, en cabeza del abogado Iván Cancino, formulara petición de aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos con medida de aseguramiento, que está prevista para el 18 de febrero.

“Al senador Cepeda no se le puede olvidar que es servidor público, que la presión a un abogado puede ser considerada una falta disciplinaria. Pondré las quejas respectivas ante la Procuraduría. Mi ejercicio profesional no lo va a condicionar él. No me va a marcar la guía él. Mi ejercicio profesional lo que ir a la constitución las normas relativas al ejercicio de la profesión de abogado. Espero que él tenga la grandeza de volver esto un tema procesal. Daré toda la lucha en el marco legal pero no condicionado por el senador Cepeda ni en los tiempos que le parezcan bien a él”, dijo Cancino. ]

Cancino también señaló que será la próxima semana que presentará acciones ante la Procuraduría pues presionar a un abogado podría, según él, abrir la puerta a una sanción disciplinaria para el senador Cepeda.

