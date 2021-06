“No sé eso de quién era”: MinJusticia sobre ‘mico’ que eliminaba requisitos para entes de control

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, habló en Mañanas BLU acerca de la aprobación de la reforma a la ley estatutaria a la administración de justicia, así como la reglamentación

de la cadena perpetua, proyectos aprobados este martes en la plenaria del Senado.

Ruiz se refirió al ‘mico’ que planteaba quitar como requisitos para ser defensor del Pueblo, procurador, registrador Nacional o fiscal General.

“Eso venía en un tema desde el trámite de los cuatro debates en el Congreso. Eso no estaba en el texto inicial del Ministerio de Justicia”, sostuvo.

“No sé eso de quién, ni para qué era. No tengo conocimiento de quién se va a beneficiar”, añadió Ruiz.

Ruiz manifestó su disconformidad frente a la flexibilización de los requisitos para altos cargos en entes de control.

Publicidad

“Había una preocupación del señor presidente de la Corte Suprema y de las otras cortes de que aspirara gente sin tener un perfil allí (Rama Judicial). A mí eso no me cuadraba, que para estar al frente de una carta no se tuviese experiencia jurídica”, declaró el ministro de Justicia.

Escuche al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en entrevista con Mañanas BLU: