“No sé sobre quién de Colombia quiere hablar”: abogada del Pollo Carvajal sobre secretos de Estado

Hugo Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia militar en Venezuela y conocido como el Pollo Carvajal, está interesado en destapar supuestos secretos de Estado e “información privilegiada” que le atañen a Colombia, según contó su abogada María Dolores Arguelles en diálogo con Mañanas BLU.

Sin embargo, comentó que el Pollo no ha revelado, ni a su equipo de defensa, todo lo que sabe porque considera que es información que debe manejarse a nivel diplomático y no en un tribunal de justicia; sobre si esto podría ser una estrategia para detener su extradición hacia Estados Unidos, su abogada aseguró que “no”.

“Dice (el Pollo) que muchas de las cosas que podrían ser interesantes para Colombia no son para tratar en un tribunal de justicia, sino para tratar a nivel diplomático (…) Cuando hablamos de información privilegiada o confidencial, no se puede hacer desde un teléfono público, entonces no se con quién quiere hablar ni lo que quiere decir”, aseveró Arguelles.

Actualmente, Carvajal se encuentra detenido en España y está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, país que lo reclama por delitos de narcotráfico. Ante esto, su abogada señaló que presentaron “una demanda en el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo” para que su extradición” a EE.UU. no sea inminente.

“Él salió de Venezuela sin ningún privilegio para ayudar a su país. Entendía que se estaban cometiendo acciones que no eran adecuadas para la población”, añadió.

El exgeneral venezolano fue detenido en Madrid en septiembre de 2021, reclamado por Estados Unidos por narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Farc para llevar droga a ese país.

Desde entonces, ha tratado por todos los medios de impedir esa extradición, mediante la petición de asilo en España, que en dos ocasiones se le ha negado, aunque están recurridas, así como con múltiples recursos ante la Audiencia Nacional española y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.