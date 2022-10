No tenemos evidencia de que Santrich interfirió en caso Bermeo: fiscal general

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, dijo en entrevista con Mañanas BLU que hasta el momento el ente investigador no cuenta con evidencia que permita establecer una relación entre el exjefe guerrillero Jesús Santrich y el escándalo de sobornos protagonizado por Carlos Bermeo.

“En las conversaciones que se llevaron a cabo en el hotel Marriott de Bogotá, esos audios los conoce el país porque fueron presentados en la audiencia respectiva, Bermeo dijo haber interferido en la remisión de la carta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y Bermeo manifestó haber actuado y estar actuando internamente en la JEP para interferir en ese proceso”, sostuvo el jefe del ente investigador.

“Al señor Santrich, entonces, lo menciona Bermeo, pero la Fiscalía no tiene evidencias de que el señor Santrich haya interferido como persona en ese proceso. Si tuviera una evidencia, tengan ustedes la seguridad de que yo ya hubiera hecho una imputación, pero no se le ha imputado porque no se le ha visto a partir de las pruebas que tiene que haya un involucramiento personal de él”, declaró Martínez Neira.

Escuche completas las declaraciones del fiscal Martínez:

