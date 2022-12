No tengo necesidad de huir de la justicia: Edwin Besaile, gobernador de Córdoba

El gobernador de Córdoba Edwin Besaile dijo que no tiene razones para huir, tras múltiples rumores sobre su posible captura.

A través de tres audios que la oficina de prensa de la Gobernación ha hecho circular, el gobernador Besaile respondió en las últimas horas a los fuertes rumores de una supuesta renuncia a su cargo e incluso presuntos allanamientos a sus fincas.

También ratificó su deseo de colaborar con la justicia ya que se llegó a decir que estaría huyendo.

“Cualquier día que la justicia requiera de mi persona, que me citen y ahí estaré. No soy quien pa’ estar huyendo, no tengo necesidad de eso y aquí estoy presto a rendir cualquier indagatoria. Cualquier comunicado que me llegue, aquí estoy”, indicó el gobernador.

Besaile estaría siendo investigado por giros que tendrían que ver con el caso del ‘cartel de la hemofilia’, entre otros.

