No tuve acuerdos de ninguna naturaleza con ‘paras’: Luis A. Ramos

Ramos aseguró que fue víctima de falsos testigos como Juan Carlos 'El Tuso' Sierra y Carlos Enrique Areiza, entre otros, resaltando que la reunión que se llevó a cabo a finales de 2004 en el municipio de Bello, Antioquia tenía como objetivo principal la discusión de la Ley de Justicia y Paz.

Por otra parte, el exsenador resaltó que Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez' tenía salvoconduto del Gobierno Nacional durante el año 2004 para movilizarse por todo el país y que, si bien él no tenía permiso, actúo de manera pasiva.Frente a esta reunión, Ramos también trajo a colación un testimonio de ‘Ernesto Báez’ en el que señala que dicha reunión no fue “sustanciosa” y que no tuvo mayores conclusiones.

Finalmente, Ramos resaltó en varias oportunidades durante la audiencia que ha sido víctima de los falsos testigos que han mancillado su nombre y que todos los testigos, sin excepción alguna, incurrieron en mentiras y en contradicciones.

"Que desastre lo que está pasando con estos falsos testigos, con esos testimonios que les hacen daño a esas personas de bien como este. Con ese proceso que yo denuncié que ya he sido tratado como víctima de un falsario que ha tratado de engañar a la Corte Suprema de Justicia", añadió.