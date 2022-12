Nueva demanda de Jaime Lombana en mi contra es un ‘refrito’: Armando Benedetti

Luego de la demanda interpuesta por el abogado Jaime Lombana en contra del senador Armando Benedetti por posibles actos de corrupción, el parlamentario calificó la acción judicial como un ‘refrito’, carente de “verdad y seriedad”.



A través de un comunicado de prensa, el congresista del Partido de La U señaló que, “a propósito de la estrategia de quienes tienen una obsesión incontrolable de poder, hoy surgen en mi contra aseveraciones a través del señor Jaime Lombana Villalba que son ajenas a toda verdad y seriedad. Es su costumbre trasladar a los medios los asuntos que judicial y profesionalmente le son encomendados”.



“Lo de ayer es simplemente un vulgar refrito. El señor Lombana ya me demandó inútilmente en el pasado reciente. Adicionalmente, en la investigación preliminar que se adelanta desde noviembre de 2016 en mi contra, la Corte Suprema de Justicia ha recopilado más de 30 declaraciones y en ninguna me han vinculado con hechos de corrupción en Córdoba”, agregó Benedetti.



El senador también llamó la atención sobre la coincidencia de esta demanda con las declaraciones del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, de quien dijo “está dispuesto a repetir la violencia del siglo pasado que desató oleadas de muerte y despojo cuyas consecuencias, luego de más de 60 o 70 años, no logramos superar”.



“El que se descalifique de un solo e inexplicable plumazo a líderes políticos de la talla de Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Claudia López, o de sesgos ideológicos en el ideario político de los miembros de la JEP, es ni más ni menos de la reinvención, incendiaria y peligrosa de los lenguajes del odio de los años 30 del siglo pasado”, concluye el comunicado.



El abogado Jaime Lombana interpuso una denuncia penal por supuestos hechos de corrupción que habría perpetrado el senador Benedetti en coautoría con los senadores Bernardo Elías y Musa Besaile, en entidades públicas que estarían bajo su control.



Según Lombana, hubo hechos de corrupción en Fonade, donde se habrían desviado recursos a través de cupos indicativos a Bernardo Elías y Besaile. También denunció que el senador Benedetti habría solicitado una comisión del 20% del dinero que estaría asignado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio de Córdoba.



