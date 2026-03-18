Ofrecen $50 millones por información sobre bebé hallada muerta en bolsa de basura en Pereira

Las autoridades en Pereira ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien entregue información que permita ubicar a los responsables de la muerte de una bebé recién nacida, hallada dentro de una bolsa plástica en un arrume de basuras en el barrio Bello Horizonte, de la ciudadela Cuba.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que brinde información oportuna que contribuya al desarrollo de la investigación, con absoluta reserva. Cualquier dato puede ser suministrado a través de la línea 123 o a las autoridades competentes. Su colaboración es fundamental para hacer justicia”, señaló la Policía Metropolitana de Pereira.

Los estudios forenses determinaron que la menor, de sexo femenino, tenía pocas horas de nacida y presentaba múltiples heridas causadas con arma blanca en la espalda, el cuello y la cabeza.

Las autoridades confirmaron la conformación de un grupo especializado para avanzar en las investigaciones y esclarecer el caso.



Entre las acciones en curso se adelantan censos de mujeres gestantes entre las semanas 33 y 36, así como la verificación de registros de ingreso y salida de mujeres con recién nacidos en centros hospitalarios de la región.

El cuerpo de la bebé permanece en Medicina Legal en Pereira y será trasladado a Bogotá para estudios más especializados que permitan establecer con mayor precisión cuánto tiempo alcanzó a estar con vida.