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Blu Radio  / Judicial  / Ofrecen $50 millones por información sobre bebé hallada muerta en bolsa de basura en Pereira

Ofrecen $50 millones por información sobre bebé hallada muerta en bolsa de basura en Pereira

Los estudios forenses determinaron que la menor, de sexo femenino, tenía pocas horas de nacida y presentaba múltiples heridas causadas con arma blanca en la espalda, el cuello y la cabeza.

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