Ordenan a senadora Claudia López retractarse de declaraciones contra Cambio Radical

Una tutela interpuesta por el representante legal del partido Cambio Radical, y que fue fallada a su favor, obliga a la senadora Claudia López a retractarse de unas declaraciones suyas en las que se refirió a esa colectividad como “un concierto para delinquir con personería jurídica”.

La tutela protege los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del partido Cambio Radical, mientras ordena a López retractarse en un término de 48 horas a la notificación del fallo, a través de un medio radial de difusión nacional.

Publicidad

López había dicho en una entrevista radial el pasado 16 de agosto que “Él (Luis Felipe Henao) hace política con Germán Vargas y Cambio Radical que, en mi opinión, pues es un concierto para delinquir con personería jurídica, que tiene el mayor número de parapolíticos condenados, que tiene al señor Kiko Gómez avalado, que no solamente era corrupto, sino un asesino; eso es Cambio Radical, y a ese partido y a su vocero, como el señor Luis Felipe Henao, les parece que no se necesita hacer una batalla contra la corrupción”.

Le puede interesar: Claudia López se retracta de afirmaciones contra el fiscal general

Ante la pregunta de la directora del espacio sobre esa aseveración, López reiteró:

“Yo creo eso, yo creo eso. Pero además no lo creo porque se me ocurrió ni porque me caen gordos, ni… no; es porque ese es el partido que tiene el mayor número de parapolíticos, es decir, de políticos que se aliaron con paramilitares que asesinaban colombianos para tomarse el poder, por favor, eso es un concierto para delinquir. Es que esos señores están juzgados es por concierto para delinquir”.

Publicidad

Sobre estas declaraciones, se protegieron los derechos al buen nombre y a la honra y la senadora deberá retractarse.

Esta es la tutela de Cambio Radical: