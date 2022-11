Parapolítica: Corte Suprema investiga como reo ausente a Alonso Acosta Osio

La Corte suprema de justicia revivió un capítulo más de la parapolítica.Dicha orden de captura no pudo hacerse efectiva porque, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el excongresista del Partido Conservador está fuera del país. Esas mismas fuentes le dijeron a BLU radio que Acosta Osio ocupaba hasta hace poco un cargo en un banco internacional de Centroamérica.La información llegó a la Corte por medio de la Cancillería, la cualActualmente, Acosta Osio no figura en ninguna base de datos de cargos del Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Corte no se conoce su paradero.Por esta razón, la Corte canceló esa orden de captura yLa investigación contra Acosta Osio se inició en el 2012 luego de que se conociera el contenido del computador de Édgar Ignacio Fierro, alias 'Don Antonio', allí habría información acerca de los compromisos que el bloque norte de las Autodefensas tenía pactos con políticos, comerciantes y contratistas de la Costa.Para esa misma época también se iniciaron las indagaciones preliminares contra Álvaro Ashton, preso mientras desarrolla su proceso por parapolítica, y David Char, quien va a juicio ante la Corte también por presuntos nexos con paras.

De acuerdo con los testimonios que rindió alias 'don Antonio' ante la Corte Suprema de Justicia, los políticos se aliaron con el frente José Pablo Díaz

, del bloque norte de las Autodefensas, para recibir apoyo en sus candidaturas al Congreso de la República.