Pérdida de computadores de Sandra Ortiz: la explicación de la consejera para Regiones

En un comunicado reciente,la Presidencia de la Repúblicaconfirmó la pérdida de datos de dos computadores asignados a la Consejería Presidencial para las Regiones durante la gestión de Sandra Ortiz.Este hecho se suma al escándalo de corrupción que envuelve a la exconsejera, quien salió de su cargo en medio de investigaciones por irregularidades en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

El comunicado, dividido en cuatro puntos, detalla que durante la entrega de la administración a la nueva consejera Luz María Múnera, se recibieron dos computadores en condiciones incompletas. Uno de los dispositivos carecía de disco duro y el otro no tenía memoria RAM. Estos equipos estaban asignados a los contratistas Ricardo Castiblanco Ramírez y Diana Carolina Durán Ortiz, ambos ya fuera de la Consejería. El primero estaba encargado de la relación con las regiones y el seguimiento de las obligaciones del Gobierno Nacional, mientras que la segunda gestionaba sentencias.

Luz María Múnera, actual consejera para las Regiones, explicó en una entrevista para Mañanas Blu que la notificación formal de la pérdida por parte del departamento de sistemas se realizó el 10 de julio, aunque la información llegó a su oficina días después, el 16 de julio.

La comunicación de sistemas es del día 10, pero lo real es que llega pues a mi oficina la información. Digamos que es un descuido de que no haya llegado el mismo día indicó Múnera.

Desde la salida de Sandra Ortiz el 16 de mayo, hasta el 10 de julio cuando se descubrió la pérdida, los equipos permanecieron bajo el control del departamento de sistemas de la Presidencia. Múnera explicó que, en circunstancias normales, los computadores son revisados para realizar copias de seguridad y verificar su estado antes de ser reasignados a nuevos empleados.

"El procedimiento que se sigue es que las personas entregan pues todo lo que tienen de parte del DAPR y de la presidencia, lo entregan. Los computadores en particular, obviamente van a sistemas porque debe hacerse un backup y debe revisarse el sistema", explicó la consejera.

La actual consejera dijo que no ha tenido comunicación directa con los exfuncionarios Ricardo Castiblanco y Diana Carolina Durán, responsables de los equipos faltantes. Anadió que prefiere mantenerse al margen y dejar el manejo del asunto a la parte administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

"Yo preferiría no hablar con ellos porque el proceso lo hace la parte administrativa del Dapre, que ya está en eso. Ya en este momento ellos fueron llamados, pero es un asunto pues interno del Dapre en el que yo prefiero, a no ser que sea estrictamente necesario, no participar", aclaró Múnera.

La pérdida de estos componentes se suma a las complicaciones que rodean la salida de Sandra Ortiz, investigada por la Fiscalía debido a su implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.