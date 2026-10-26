Policía captura a extorsionistas que tenían azotadas cuatro veredas de Puerto Salgar, Cundinamarca

La Policía capturó en flagrancia a cuatro hombres señalados de extorsionar a campesinos de Puerto Salgar, Cundinamarca, haciéndose pasar por integrantes del Bloque Oliverio Isaza, del Clan del Golfo. Durante dos allanamientos en la vereda La Ceiba, las autoridades incautaron una pistola, una granada de fragmentación, municiones, celulares y una motocicleta, indicó la institución.

Los detenidos, conocidos con los alias de ‘Cáceres’, ‘Costeño’, ‘Barbas’ y ‘Mateo’, fueron capturados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Según las investigaciones, tendrían una trayectoria criminal de aproximadamente dos años y estarían vinculados con actividades de extorsión y tráfico de estupefacientes.

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De acuerdo con la Policía, los hombres intimidaban a los campesinos con armas de fuego para exigirles dinero y aparentaban pertenecer al Bloque Oliverio Isaza, estructura asociada al Clan del Golfo. Las investigaciones indican que sus actividades las desarrollaban en las veredas La Ceiba, La Colombia y Remolinos, así como en los corregimientos de Puerto Libre y Puerto Bogotá.

En el operativo, realizado con apoyo de la Fiscalía, la Fuerza Aérea, el Comando de Operaciones Especiales y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, también fueron incautados cuatro cartuchos para la pistola, un cartucho para escopeta calibre 16, un rifle de aire comprimido y tres teléfonos celulares.



Los cuatro capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización. Las acusaciones sobre su presunta participación en estos delitos deberán ser establecidas dentro del proceso judicial.