Por incumplimiento judicial ordenan arresto por 15 días contra alcalde de Bucaramanga

Un nuevo fallo judicial sale en contra del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien deberá pagar 15 días de arresto por incumplir una tutela, donde le ordenaban que debía gestionar el suministro de agua potable a los habitantes de un asentamiento humano ubicado en zona rural del municipio.

Según el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, el alcalde de Bucaramanga ha desacatado la sentencia proferida el 31 de octubre del 2017, mediante la cual se le ordenaba a la administración municipal gestionar una forma alternativa para garantizar el agua potable en el corregimiento 2, a través de una ‘pila publica’ en convenio con el Acueducto Metropolitano.

“Espero que me pongan preso, porque la verdad yo no conozco esa zona, no sabía que existía un proceso en mi contra, no sabía que no había suministro de agua potable en ese sector del corregimiento dos”, afirmó el alcalde.

Rodolfo Hernández es el alcalde en Colombia más investigado por la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en contratación, maltrato laboral y participación en política.



