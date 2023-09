¿Por qué un fiscal ordenó chuzar a Marelbys Meza el mismo día que la sometieron al polígrafo?

Blu Radio conoció la declaración que rindió el fiscal Oscar Fernández Gutiérrez, el encargado de la interceptación de los celulares de Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia que desataron una polémica en la Presidencia de la República.

El funcionario judicial reveló en una declaración que duró una hora y 37 minutos, que esas interceptaciones fueron autorizadas justo en el mismo momento en el que Marelbys Meza estaba siendo sometida a la prueba del polígrafo el lunes, 30 de enero de 2023, tras haber sido señalada como una de las sospechosas de la pérdida de una cantidad indeterminada de dinero de la casa de la exjefa de despacho del presidente Gustavo Petro.

Dijo que recibió la solicitud de interceptación de manos del investigador John Fredy Morales y el capitán de la Dijín, Carlos Correa, quienes, según él, argumentaron que eran de suma importancia esas líneas porque pertenecían a alias ‘La Madrina’ y alias ‘La Cocinera’, supuestas integrantes del anillo de seguridad del cabecilla del Clan del Golfo, alias ‘Siopas’.

Dudas en estas interceptaciones

A partir de estos hechos nacen varias preguntas: ¿por qué razón, de manera exprés, cuando Marelbys Meza, exniñera de la exjefa de gabinete, aun estaba siendo sometida al polígrafo y justo un día después de que Laura Sarabia y su esposo Andrés Parra denunciaran la pérdida de dinero en su apartamento, un fiscal decide ordenar la interceptación de su teléfono y el de Fabiola Perea, como supuestas integrantes del Clan del Golfo?

Publicidad

De acuerdo con la declaración del fiscal, él ordenó estas intercepciones porque el informe judicial tenía los soportes que necesitaba, confiando en su equipo de trabajo. Fue sobre las 4:04 de la tarde de ese lunes, 30 de enero, de 2023, cuando recibe un correo con los dos informes (investigador John Fredy Morales y el capitán de la Dijín, Carlos Correa).

Estuvo analizando una hora estos informes y, según él, no notó irregularidad por lo que respondió al correo ordenando y dando el aval para que esas líneas fueran interceptadas. Dice él que no sabía nada sobre estos alias que tenían las dos exempleadas.

Asimismo, durante la declaración que rindió el fiscal, se le interrogó por qué razón no requirió que explicaran por qué había ingresado esas dos líneas de las exempleadas que no hacían parte del proceso, a lo que respondió que se dio cuenta que esas líneas ya no estaban dentro de la cadena de custodia, es decir ya no estaban dentro del listado de líneas que estaban interceptando.

Publicidad

Esta es la declaración del fiscal

Blu Radio conoce carta de requerimiento

El pasado 7 de febrero, de 2023, el intendente John Fredy Cano, jefe del grupo de Sala de Análisis de Comunicaciones Interceptadas, Sacom Mebog, respondió una carta con un requerimiento que le hace la fiscal de la Unidad de Hurtos, Maribel Arcila, quien le solicitó que información de esas líneas. En esa carta conocida por Blu Radio se evidenció que el intente manifestó que “esas líneas ya estaban siendo interceptadas en otra sala”.

Luego el fiscal realizó una audiencia el 9 de febrero para legalizar que esas dos líneas de las exempleadas de Laura Sarabia ya no hacían parte de la investigación, esto para que dejaran de interceptarlas.

Publicidad

Lo cierto es que, según la denuncia de Marelbys Meza, y, el material de prueba que reposa en la Fiscalía, no solo Marelbys y su compañera Fabiola Perea fueron interceptadas, sino también su amigo Yhonson Pineda y su mejor amiga Lucelia Torres, situación por la cual en este momento están detenidos cinco policías y un civil.

Le puede interesar