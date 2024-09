Presidencia oficializó a Gregorio Eljach como candidato de Petro a Procuraduría

Gregorio Eljach, actual secretario del Senado, será el candidato de la Presidencia a la Procuraduría , tal como lo anticipó Blu Radio. El oficio con el que se confirma su elección salió de la oficina jurídica, fue firmado por el presidente Petro y llevado al Congreso de la República para su radicación.

Varias preguntas salen de esta decisión; sin embargo, Blu Radio conoció que el presidente no tenía que ternar una mujer, porque la corte dice que cuando las ternas tienen origen en distintos órganos no se puede exigir cuota de paridad del 40 %.

Además, el presidente no estaba obligado a hacer una convocatoria pública, esa fue una facultad discrecional que tomó, pero no es vinculante, por lo que no tenía que elegir a su candidato entre esta lista de 21 preseleccionados que se había conocido previamente.

Este nombre se une al del exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien fue ternado por el Consejo de Estado , y al del exsenador y expersonero de Bogotá, Germán Varón, candidato de la Corte Suprema de Justicia. Ahora deberá ser el Congreso de la República el que elija al próximo procurador general.

El nombre que pone el presidente Gustavo Petro para reemplazar a la actual procuradora Margarita Cabello cuenta con fuerza en el legislativo, pues es un viejo conocido del presidente Petro, pero también de los políticos en el país.